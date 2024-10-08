В Дамаске после атаки Израиля погибли 7 мирных жителей

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Минобороны Сирии сообщило о гибели 7 человек после удара Израиля

Израильская армия ударила по центральному району Дамаска 8 октября, в результате происшествия повреждения получило здание, а среди мирного населения есть жертвы, пишет ТАСС .

По данным Минобороны Сирии, после атаки Израиля по Дамаску погибли 7 человек. Еще 11 мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Очевидцы происшествия публикуют в Сети кадры возникшего пожара после удара. Судя по ролику, местное население напугано, на заднем плане слышны крики, плач женщин и детей.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал Дамаск. Удар пришелся по многоэтажному зданию.