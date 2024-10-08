В Дамаске после атаки Израиля погибли 7 мирных жителей
Минобороны Сирии сообщило о гибели 7 человек после удара Израиля
Израильская армия ударила по центральному району Дамаска 8 октября, в результате происшествия повреждения получило здание, а среди мирного населения есть жертвы, пишет ТАСС.
По данным Минобороны Сирии, после атаки Израиля по Дамаску погибли 7 человек. Еще 11 мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.
Очевидцы происшествия публикуют в Сети кадры возникшего пожара после удара. Судя по ролику, местное население напугано, на заднем плане слышны крики, плач женщин и детей.
Ранее сообщалось, что Израиль атаковал Дамаск. Удар пришелся по многоэтажному зданию.