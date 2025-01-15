В Дагестане загорелся мебельный цех

В Дагестане сотрудники МЧС России тушат мебельный цех, огонь перекинулся на жилые дома, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 квадратах», — сказано в сообщении.

Огонь перекинулся на жилой дом, уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot загорелись четыре частных жилых дома. Из огня спасли семь человек, в том числе четверо детей.

Ранее во вторник в Подмосковье в ДТП погиб один человек.

https://t.me/mchs_official/26071