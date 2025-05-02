В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки

В Дагестане задержал предпринимателя, по вине которого во время водной прогулки на катере погибла туристка. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следствие установило, что бизнесмен организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. Он нанял мужчину, который не имел диплома судоводителя маломерного судна, и организовал водную прогулку. Днем 28 апреля маломерное судно с 8 туристами на скорости налетело на скалистый берег. Все пассажиры оказались в воде.

Одна из туристок погибла на месте от полученных травм, остальные пострадавшие были госпитализированы.

В отношении задержанного предпринимателя возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта и месту оказания услуг в КФХ «Сулак» в Сулакском каньоне.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Суд избрал водителю судна меру пресечения в виде домашнего ареста.