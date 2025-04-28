Лодка влетела в скалу: девушка погибла в одном из популярнейших мест Дагестана

«112»: девушка погибла при наезде лодки с туристами на скалу в Дагестане

Лодка с восемью туристами перевернулась в Сулакском каньоне (Дагестан), одном из самых популярных туристических мест на Северном Кавказе. В результате случившегося погибла девушка, утверждает «112» со ссылкой на источник.

Происшествие случилось во время туристической экскурсии по реке. Лодка на скорости влетела в скалу и опрокинулась, после этого все люди оказались в ледяной воде.

В результате ЧП известно об одной погибшей и трех пострадавших. Раненых людей готовят к госпитализации.

По факту произошедшего проводится проверка. Прочие детали выясняются.