В Дагестане водитель жестко сбил заблокировавших его силовиков
Baza: мужчина в Махачкале сбил силовиков, заблокировавших его электромобиль
Фото - © Telegram-канал "Baza"
На улице Абубакарова в Махачкале мужчина протаранил автомобиль и сбил сотрудников правоохранительных органов, которые заблокировали его электромобиль, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как бойцы управления по контролю за оборотом наркотиков окружают китайский электромобиль Zeekr и начинают разбивать тонированное водительское стекло. В этот момент водитель таранит автомобиль Lada Vesta, сбивает двух силовиков и скрывается.
В результате инцидента правоохранители не получили серьезных травм. В настоящее время водитель «китайской электрички» задержан.
Ранее полицейские со стрельбой гонялись за водителем грузовика в подмосковных Мытищах. При задержании неадекват оказал сопротивление и был ранен.