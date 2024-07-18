В Дагестане водитель жестко сбил заблокировавших его силовиков

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Baza: мужчина в Махачкале сбил силовиков, заблокировавших его электромобиль

На улице Абубакарова в Махачкале мужчина протаранил автомобиль и сбил сотрудников правоохранительных органов, которые заблокировали его электромобиль, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как бойцы управления по контролю за оборотом наркотиков окружают китайский электромобиль Zeekr и начинают разбивать тонированное водительское стекло. В этот момент водитель таранит автомобиль Lada Vesta, сбивает двух силовиков и скрывается.

В результате инцидента правоохранители не получили серьезных травм. В настоящее время водитель «китайской электрички» задержан.

Ранее полицейские со стрельбой гонялись за водителем грузовика в подмосковных Мытищах. При задержании неадекват оказал сопротивление и был ранен.