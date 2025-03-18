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В Дагестане водитель «КамАЗа» погиб при столкновении с поездом

В Дагестане «КамАЗ» столкнулся с поездом на регулируемом железнодорожном переезде, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Авария произошла 17 марта около 18:00 недалеко от села Джемикент. По предварительной информации, 56-летний водитель «КамАЗа» выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. В грузовик въехал поезд, следовавший из Махачкалы в Дербент.

В результате ДТП водитель грузовика погиб.

Ранее в Казани автомобиль снес 11 человек на остановке. 9 человек госпитализировали.