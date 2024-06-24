В Дагестане уничтожены шесть боевиков
МВД Дагестана заявило о шести уничтоженных боевиках
МВД Дагестана заявило о шести уничтоженных боевиках в ходе КТО в Махачкале и Дербенте, пишет РИА Новости.
Ранее в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.
В силовых органах республики сообщали о четырех уничтоженных боевиках в Махачкале и двух в Дербенте.
Троих ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как сыновей и племянника главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.