«В настоящий момент прорабатывается вопрос об организации объезда», — говорится в сообщении.

В Дагестане продолжаются затяжные дожди, на территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сильные осадки привели к тому, что улицы оказались затоплены, а водяные потоки уносят встречающиеся препятствия. По данным главы региона Сергея Меликова, уже зафиксирован антирекорд — выпало более 50 мм осадков.

В Сулейман-Стальском районе из-за разлива реки был разрушен временный мост, соединявший Касумкент и Шихикент. Альтернативного пути не существует. На данный момент местные жители не могут выбраться в город.

