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В Дагестане перевернулся автобус с детьми, на место выехали спасатели

В Гунибском районе Дагестана на пульт диспетчера экстренного номера «112» поступил сигнал об аварии с участием автобуса. По предварительной информации, транспорт перевозил детей, на место выехали сотрудники регионального МЧС России, пишет РИА Новости .

«По системе „112“ поступило сообщение о том, что в Гунибском районе вблизи населенного пункта Салта перевернулся пассажирский автобус, предположительно, с детьми. Информация по пострадавшим уточняется», — сообщили в управлении.

По оперативной информации, за рулем УАЗ «Буханка» находился житель Дагестана. В результате аварии есть пострадавшие, но кто именно получил травмы, уточняется.

За ходом проверки по факту случившегося следит прокуратура Дагестана. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.