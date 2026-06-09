В Дагестане очевидец пожара на газопроводе получил отравление
Очевидец пострадал при пожаре на газопроводе в дагестанском Кизилюрте. Об этом заявили в Минздраве Дагестана, сообщает ТАСС.
Очевидец хотел снять возгорание вблизи. Из-за этого он надышался продуктами горения.
В результате он получил легкое отравление. Угрозы жизни нет. На данный момент пострадавшего доставили в Кизилюртовскую ЦРБ под наблюдение врачей.
Ранее из-за мощного пожара поднялся столб дыма. Произошедшее попало на видео. Позже огонь был ликвидирован.
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