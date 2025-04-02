В Дагестане четвертый день полыхает лес на крутом склоне

Сотрудники МЧС РФ пока не могут подобраться к горящему лесу на крутом склоне в Дагестане. Местные жители опубликовали в Сети видео, на котором видно открытое горение и черный густой дым, пишет SHOT .

Жители села Инкучимахи Левашинского района заметили начало пожара еще в минувшие выходные. Они сообщали об этом спасателям, а также участвовали в тушениях горения.

Однако полностью потушить пламя даже совместными усилиями не получилось. Лес горит четвертый день. На видео видно, что уже полыхают опушки хвойных деревьев, которые расположены у вершины крутого склона.

По словам некоторых очевидцев, первые признаки лесного пожара появились еще 17 марта.

Ранее мощные лесные пожары прошли в Калифорнии в начале января 2025 года. Тогда во время происшествия ряд знаменитостей, в том числе актер Бен Аффлек, лишились жилья. Позднее губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом запросил у Вашингтона 40 млрд долларов на восстановление региона после пожара.