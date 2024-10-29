В Дагестане блогеры на видео сожгли газету «Ас-Салам» с цитатами из Корана

Два блогера из Дагестана сняли на видео рекламу для магазина шуб. В ролике они сожгли газету «Ас-Салам» с цитатами из Корана, сообщает Telegram-канал «Mash Gor» .

В съемках видео приняли участие мужчина и женщина. В кадре они читают газету «Ас-Салам», в которой есть цитаты из Корана, а затем сжигают ее. Это видео разместил у себя в сторис магазин шуб, чью продукцию и рекламировали блогеры. В Сети после этого разразился скандал.

Как заявили участники ролика, они не собирались оскорблять мусульман, а просто сожгли в кадре первую попавшуюся газету, сославшись на модный тренд в Сети.

Когда магазин шуб опубликовал ролик, к продавцам приехали из Духовного управления и провели с сотрудниками воспитательную беседу. Кроме того, редакция «Ас-Салама» призвала «отменить» данный магазин и еще два других предприятия этих же владельцев.

Хозяйка салона утверждает, что сама является верующей. Она попросила прощения у всех, кого оскорбил ролик.

Ранее осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля обвинили в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.