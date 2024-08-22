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Телекомпания CNN прокомментировала действия своих журналистов в Курской области

Телекомпания CNN прокомментировала действия своих журналистов в Курской области, пишет Lenta.ru .

«Наша команда была приглашена украинским правительством и сопровождалась украинскими военными для осмотра территории», — указано в публикации.

В CNN подчеркнули, что телеканал предоставлял «беспристрастные репортажи, охватывающие как украинскую, так и российскую точку зрения» во время освещения конфликта.

Ранее против корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша возбудили уголовное дело после его поездки в курскую Суджу.