В Чувашии 61-летний учитель домогался до двух своих учениц

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В Чувашии возбудили дело в отношении учителя, домогавшегося до двух школьниц

В Чувашской Республике возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего преподавателя одной из школ, которого подозревают в домогательствах к двум своим ученицам, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 2 года назад в населенном пункте Абызово. Учителя Олега Е. обвинили в домогательствах к семикласснице и восьмикласснице.

Примечательно, что в то время преподаватель одержал победу в конкурсе «Самый классный классный» в Вурнарском округе республики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия). Преподавателю грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее экс-тренера академии Евгения Плющенко обвинили в домогательствах к 11-летней девочке. Несколько спортивных школ в России отказались от услуг Сергея Розанова.