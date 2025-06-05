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В Чите произошел пожар на полигоне бытовых отходов

На полигоне твердых бытовых отходов в Чите Забайкальского края вспыхнул пожар на площади 2 тыс. кв. метров, сообщается в Тelegram-канале ГУМЧС региона.

Отмечается, что тушение осложняет сильный ветер с порывами до 25-30 метров в секунду.

В ликвидации пожара участвуют 82 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники.

Ранее пауэрбэнк загорелся в салоне самолета ЯК-488 авиакомпании «Якутия». Авиалайнер был на высоте 10 тысяч метров.