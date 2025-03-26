В Чили зафиксировано землетрясение
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По предварительной информации, эпицентр подземных толчков находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио. В этом городе проживает 105 тыс. человек.
О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло на территории Сочи. Предположительно, эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.