В Чили зафиксировано землетрясение

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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По предварительной информации, эпицентр подземных толчков находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио. В этом городе проживает 105 тыс. человек.

О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло на территории Сочи. Предположительно, эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.