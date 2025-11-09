В Чикаго на сотрудников пограничного патруля совершили вооруженное нападение
Сотрудники пограничного патруля США подверглись вооруженному нападению при исполнении служебных обязанностей в Чикаго, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что неизвестный мужчина за рулем черного Jeep открыл по сотрудникам полиции огонь и сразу скрылся.
Кроме того, неустановленное число подстрекателей бросили в автомобили пограничного патруля банку краски и кирпичи.
Напавшие объявлены в розыск.
Ранее известный политический активист и лидер консервативного движения США Чарли Кирк подвергся нападению во время своего выступления перед студентами университета Юта Вэлли.
