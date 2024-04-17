В Чертаново горел балкон многоэтажки у станции «Южная»

В московском районе Чертаново произошел пожар в жилом доме. Огнем пылал балкон многоэтажки, находящейся у станции «Южная», сообщает корреспондент NEWS.ru со ссылкой на очевидцев.

Свидетели происшествия отметили, что возгорание оказалось незначительным и на месте был виден только вздымающий черный дым. В Сети также появились кадры с места пожара.

«Думаю, люди сами потушили, потому что сейчас дыма нет и пожарные не приезжали», — полагает житель соседнего дома.

В московском главке МЧС сообщили, что спасателей на место никто не вызывал. Сигналов о происшествии в экстренные службы также не поступало.