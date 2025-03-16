В «Черном дельфине» хотели совершить суицид серийный убийца и расчленитель

В исправительной колонии «Черный дельфин» предприняли попытки совершить суицид двое преступников, осужденных на пожизненное, — серийный убийца-футболист, а также расчленитель. Они сделали это в один момент, находясь в двух разных камерах, сообщает SHOT .

Один из преступников — экс-советский футболист из чебоксарского клуба «Трактор», 65-летний Сергей Семенов. Его посадили в тюрьму за то, что устроил два заказных убийства в 1988 году.

Семенов начал сотрудничать с бандой валютчиков. Они искали людей, продававших доллары, убивали и бросали тела в водоемы Чувашии.

Семенова арестовали. В 2002 году его посадили на пожизненное за два убийства.

После 20-летнего пребывания в тюрьме у мужчины началась депрессия. Он решил совершить суицид, но сотрудники ФСИН вовремя услышали необычный звук в камере и спасли преступника.

В это же время покончить с жизнью пытался 42-летний Акрам Нуритдинов. Он с приятелями в Нижнем Новгороде нанес мужчине 100 ударов ножом, а затем начал расчленять его. Причем на тот момент жертва еще не умерла. Нуритдинов тоже сидит на пожизненном.

Обоим преступникам удалось выжить. Они пребывают в реанимации.

Ранее один из основателей ДШРГ «Русич» Ян Петровский получил пожизненный срок в Финляндии. Его обвинили в якобы совершении военных преступлений на Украине.