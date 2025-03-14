Экс-командир «Русича» получил пожизненный срок в Финляндии
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В Финляндии одному из основателей ДШРГ «Русич» Яну Петровскому (Воиславу Тордену) вынесли приговор, его приговорили к пожизненному заключению, сообщает Mash.
Его задержали в июле 2023 года по запросу Украины.
Ранее финская полиция потребовала ареста Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине, но верховный суд Финляндии отклонил его экстрадицию и освободил.
Сразу после этого мужчина был задержан в аэропорту Хельсинки за нарушение иммиграционного законодательства. Украинская сторона требовала его выдачи из-за обвинений в преступлениях, совершенных на Донбассе.
Обвинения в отношении россиянина основаны в том числе и на Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов и Римском статуте МУС.
Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США.