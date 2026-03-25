В Черкесске заведующая роддомом оставила себе чужого младенца

В Карачаево-Черкесии заведующую роддомом и мать новорожденной подозревают в торговле людьми после незаконного оформления ребенка. Об этом сообщает «Царьград» .

Следствие установило, что в феврале–марте 2022 года одна из обвиняемых забеременела, а в октябре родила девочку. Женщина решила не воспитывать ребенка и обратилась к знакомой — заведующей акушерско-обсервационным отделением роддома в Черкесске.

Медик пообещала найти для младенца приемную семью. Однако, по версии следствия, после получения девочки оставила ее себе. Позднее женщина оформила в Москве подложное свидетельство о рождении.

В отношении обеих россиянок возбуждено уголовное дело. Их действия квалифицированы как торговля людьми. Суд избрал фигуранткам меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий до 3 апреля 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.