В Челябинской области женщина самостоятельно родила в бане и убила ребенка

В Челябинской области 32-летняя местная жительница самостоятельно родила сына и убила новорожденного. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Трагедия произошла в ночь на 5 ноября в одном из домов по улице Калиновка в поселке Сулея Саткинского района. Женщина самостоятельно родила мальчика в бане, а затем поместила новорожденного в полимерный пакет и оставила в стиральной машине в неотапливаемом помещении.

Спустя некоторое время состояние женщины ухудшилось, и она обратилась в больницу. Осмотревшие ее медики пришли к выводу, что пациентка провела самостоятельные роды.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее жительница Красноярского края напоила 11-летнего сына чистящим средством, чтобы убить его. Мальчика спас отец, который вернулся с работы.