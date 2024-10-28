В Челябинске за убийство школьника осудили сразу 8 человек на сроки до 18 лет

Семь мигрантов и один житель Курганской области получили сроки от 4,5 года до 18 лет заключения за убийство 17-летнего школьника, которое совершили все вместе в 2023 году, сообщает ТАСС .

«Сегодня (28 октября — ред.) Челябинский областной суд огласил приговор Шахрому Мирову, Тоиру Джалилову, Абдулвахобу Сабурову, Шахзоде Сатторову, Нажмиддину Имомову, Ислому Ахмадову, Хуршеду Одинаеву, Зоиру Джалилову», — рассказали в пресс-службе суда.

Восемь человек судили за убийство 17-летнего юноши, которое произошло 9 апреля 2023 года в Челябинске. По данным следствия, все произошло у торгово-развлекательного комплекса «Космос». Мигранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, деревянными палками избили 17-летнего потерпевшего, после этого один из них ударил юношу ножом в грудь, а затем все злоумышленники скрылись, но вскоре были пойманы полицией совместно с сотрудниками ФСБ.

Фигурантов дела судили по разным статьям в зависимости от того, какое участие они принимали в убийстве школьника. Некоторым из злоумышленников было предъявлено несколько обвинений. Миров, Тоир Джалилов, Сабуров и Сатторов получили сроки по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Также Миров, Тоир Джалилов, Сабуров, Сатторов, Ахмадов, Одинаев, Зоир Джалилов обвинялись и признаны виновными в хулиганстве по предварительному сговору, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, насилии к гражданам и угрозой его применения. Имомов признан виновным в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, насилии к гражданам и угрозой его применения.

В итоге фигуранты дела получили сроки от 4,5 года до 18 лет в совокупности преступлений. Отбывать наказание они будут в разных колониях — от общего до строгого режимов. В пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда с Мирова, Тоира Джалилова, Сабурова и Сатторова в размере 1 250 000 рублей с каждого.