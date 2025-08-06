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В Челябинске отправили в колонию стоматолога-мигранта, зарезавшего студента

В Челябинске экс-стоматолога клиники «Сити Смайл» Хусейна Лоикова приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство студента в ходе конфликта, сообщает URA.RU .

Центральный районный суд Челябинска признал 24-летнего Лоикова виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Весной текущего года уроженец Таджикистана, получивший гражданство РФ, в ходе конфликта нанес несколько ножевых ранений продавцу одного из торговых павильонов на улице Энгельса. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Позднее выяснилось, что причиной драки могла стать ревность.

Ранее стало известно, что мигрант попытался изнасиловать 16-летнюю девочку прямо посреди пляжа в Петербурге. Извращенцу дали отпор и позднее задержали.