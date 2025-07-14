Мигрант попытался изнасиловать девочку прямо посреди пляжа в Питере
В Петербурге мигранта задержали за попытку изнасиловать девочку на пляже
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В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который пытался изнасиловать 16-летнюю девочку на пляже. Ему вменяют статью о покушении на изнасилование несовершеннолетней, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на главное следственное управление СК России по городу.
Правоохранители узнали о совершении преступления во время мониторинга СМИ.
Стражи порядка выяснили, что происшествие случилось 12 июля — приезжий напал на несовершеннолетнюю на пляже у Суздальского озера, прыгнув девочке на спину. Злоумышленника удалось остановить благодаря помощи очевидцев. После того, как мигранту дали отпор, он сбежал.
Вскоре подозреваемого задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения для нападавшего.