В Чечне задержали учителя, назвавшего Христа «гуманоидом»

Чеченский министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что учитель физкультуры и химии Мансур Жабраилов, назвавший в соцсетях верующих «адептами христианской помойки», задержан на территории республики, сообщает РИА Новости .

«Этот человек уволен из системы образования. <…> 23 сентября Центром противодействия экстремизму запущен весь перечень необходимых следственных действий. <…> Никаких сомнений нет, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона», — заявил Дудаев.

Мансур Жабраилов оказался в центре скандала после того, как опубликовал в соцсетях видео, в котором оскорблял христиан и призывал их помолиться «своему гуманоиду», чтобы тот помог им себя найти.

Ранее в столичном Ясеневе временно от работы отстранили учителя английского языка местной школы. Мужчину заподозрили в жестоком избиении собаки породы такса.