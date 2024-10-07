В департаменте образования отреагировали на избиение собаки учителем в Ясеневе

Департамент образования в Ясеневе отстранил учителя от работы после избиения таксы. Мужчине позволят вернуться к работе не раньше окончания организованной по данному факту проверки, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

«Любое проявление агрессии по отношению к животным абсолютно неприемлемо и не имеет никаких оправданий. До выяснения обстоятельств произошедшего сотрудник временно отстранен от уроков. Мы разбираемся в ситуации и находимся в контакте с правоохранительными органами. В случае подтверждения факта избиения животного сотрудником школы будут приняты все меры, предусмотренные действующим законодательством», — сообщили в местном департаменте образования.

Супруга отстраненного от работы учителя английского языка защищает его всеми силами. Она угрожает журналистам и зооактивистам, которые толпятся в подъезде их дома, обращением в полицию, если с ее мужем что-то случится.

Учитель английского языка оказался в центре скандала после того, как в Сеть попало видео с камер наблюдения, на кадрах которого очень похожий на него мужчина ногами избивает собаку породы такса. Животное получило серьезные травмы и нуждается в лечении.