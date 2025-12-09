В Чечне отражена атака украинских дронов
Фото - © РИА Новости
Украинские дроны попытались атаковать Чеченскую Республику. Атака была отражена, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его данным, силы ПВО ликвидировали один украинский беспилотник над территорией соседней республики. Еще два БПЛА были сбиты мобильными огневыми группами МВД по ЧР и Росгвардии по ЧР над территорией Чеченской Республики.
«Выражаю благодарность нашим защитникам за бдительность и эффективную слаженную работу!» — написал Кадыров.
Глава Чечни опубликовал кадры ликвидации одного из двух дронов противника. Он уточнил, что этот беспилотник был сбит над Грозненским районом.
Кадыров отметил, что в республике четно налажено противодействие украинским атакам. Все структуры эффективно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая безопасность граждан.
Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Чебоксары. Число пострадавших от атаки увеличилось до 14.
