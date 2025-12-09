сегодня в 11:59

Число пострадавших от атаки БПЛА ВСУ в Чебоксарах выросло до 14

Количество пострадавших от удара БПЛА ВСУ в Чебоксарах в Чувашской Республике увеличилось до 14. Среди них один ребенок, сообщает в своем Telegram-канале вице-премьер правительства региона Владимир Степанов.

Пострадавшим предоставили медпомощь. Последствия атаки БПЛА ликвидируют сотрудники городских служб.

В общеобразовательном учреждении микрорайона функционирует пункт временного размещения. На месте работают психологи, а также медицинские специалисты.

Жители начали возвращаться в квартиры. Для оценки ущерба начнут функционировать спецкомиссии при администрации города.

Утром 9 декабря обломки БПЛА ВСУ упали на дом на проспекте И. Я. Яковлева в Чебоксарах. У этого и соседнего МКД повыбивало стекла. Также повреждения получили балконы. Помимо этого, осколками посекло машины, стоявшие рядом с домами.

