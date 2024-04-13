В Чебоксарах бабушка задушила 9-летнего внука за плохое поведение

В Чебоксарах бабушка задушила своего девятилетнего внука, так как была недовольна его поведением. Пенсионерку задержали, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в Московском районе. Ребенка воспитывали мама с бабушкой. Отец мальчика проживает в Крыму. Накануне днем второклассник остался с бабушкой наедине. Когда вечером мать вернулась с работы домой, то обнаружила сына мертвым.

Сотрудники полиции выяснили, что 61-летней бабушке не понравилось поведение внука, поэтому она его задушила пока они остались в квартире наедине.

Правоохранительные органы задержали пенсионерку. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ранее на Ямале 20‑летний парень получил 13 лет колонии строгого режима за убийство своей бабушки с особой жестокостью.