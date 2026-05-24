сегодня в 05:37

В Бурятии в ррезультате ДТП погибли три человека

В результате ДТП в Советском районе города Улан-Удэ погибли три человека, еще двое госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

По предварительной информации, утром на ул. Социальной 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дом.

В результате аварии водитель и 2 пассажира скончались на месте происшествия. Еще двух пассажиров с тяжелыми травмами увезли в больницу.

