В Бурятии в ррезультате ДТП погибли три человека
В результате ДТП в Советском районе города Улан-Удэ погибли три человека, еще двое госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
По предварительной информации, утром на ул. Социальной 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дом.
В результате аварии водитель и 2 пассажира скончались на месте происшествия. Еще двух пассажиров с тяжелыми травмами увезли в больницу.
