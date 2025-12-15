В Бурятии семья, которой отключили свет за долги, задохнулась от генератора

В Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом. Причиной стало использование дизельного генератора в доме, так как электроэнергию отключили за долги, сообщает URA.RU .

Изначально в доме для отопления использовался электрический котел, но его отключили из-за неоплаченных счетов. Семья оказалась в затруднительном положении, так как дом замерз, а других способов обогрева не было. В итоге они использовали оборудование в непроветриваемом помещении, чтобы хоть как-то справиться с холодом.

В тот же день старший сын забрал шестерых детей. После этого все контакты с их родителями прекратились. Вскоре троих человек нашли мертвыми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии девушка сожгла в печи украденные из тайника отца своего возлюбленного 500 тыс рублей, чтобы избежать наказания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.