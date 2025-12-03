В Бурятии 18-летнего парня оштрафовали за АУЕ*-ник в Telegram
В Бурятии 18-летнего местного жителя оштрафовали за ник в мессенджере Telegram. Парень утверждал, что придумал его давно и ничего общего с экстремистскими сообщениями или символикой не подразумевал, сообщает Baza.
Сотрудники правоохранительных органов, проверяющие соцсети на наличие запрещенного контента, обнаружили Telegram-профиль молодого человека из Бурятии. Его никнейм auezinvoram* полицейские сочли производным от обозначения «АУЕ»* — движения, признанного в РФ экстремистским.
Жителя Бурятии вызвали для дачи объяснений, которые не повлияли на итог. Суд назначил парню штраф в размере 1 тыс. рублей.
Ранее 45-летний мужчина в СИЗО Карелии умудрился получить штраф за рисунок воровских звезд*.
*Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.
