В Бурятии 18-летнего парня оштрафовали за АУЕ*-ник в Telegram Происшествия сегодня в 17:38

В Бурятии 18-летнего местного жителя оштрафовали за ник в мессенджере Telegram. Парень утверждал, что придумал его давно и ничего общего с экстремистскими сообщениями или символикой не подразумевал, сообщает Baza.

Сотрудники правоохранительных органов, проверяющие соцсети на наличие запрещенного контента, обнаружили Telegram-профиль молодого человека из Бурятии. Его никнейм auezinvoram* полицейские сочли производным от обозначения «АУЕ»* — движения, признанного в РФ экстремистским. Жителя Бурятии вызвали для дачи объяснений, которые не повлияли на итог. Суд назначил парню штраф в размере 1 тыс. рублей. Ранее 45-летний мужчина в СИЗО Карелии умудрился получить штраф за рисунок воровских звезд*. *Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.