45-летний мужчина в СИЗО умудрился получить штраф. Он рисовал в самодельном блокноте воровские звезды*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Медвежьегорский районный суд в Карелии оштрафовал мужчину, находящегося в СИЗО. Его обвинили по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций).

Заключенный находился в отделении больницы при СИЗО и рисовал воровские звезды*, а также показывал их другим. Занятие вскрылось во время обхода.

В суд мужчина не явился, его оштрафовали на 1000 рублей за демонстрацию символики «АУЕ»*.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.