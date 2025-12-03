Штраф в СИЗО — это реально: заключенный заплатит 1 тыс рублей за АУЕ*-рисунок
Мужчина в СИЗО Карелии рисовал воровские звезды* и получил штраф
45-летний мужчина в СИЗО умудрился получить штраф. Он рисовал в самодельном блокноте воровские звезды*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Медвежьегорский районный суд в Карелии оштрафовал мужчину, находящегося в СИЗО. Его обвинили по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций).
Заключенный находился в отделении больницы при СИЗО и рисовал воровские звезды*, а также показывал их другим. Занятие вскрылось во время обхода.
В суд мужчина не явился, его оштрафовали на 1000 рублей за демонстрацию символики «АУЕ»*.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
