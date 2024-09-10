В Брянской области в течение часа уничтожили 21 беспилотник

Силы ПВО в течение часа уничтожили в Брянской области 21 беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз сообщил, что в Брянской области отражают попытку массированной атаки Вооруженных сил Украины с применением БПЛА.