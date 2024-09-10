В Брянской области отражают попытку массированной атаки ВСУ с применением БПЛА

В Брянской области отражают попытку массированной атаки Вооруженных сил Украины с применением БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

Силы противовоздушной обороны ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Жителей просят соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее силы ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотников над территорией Брянской области.