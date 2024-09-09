Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны РФ (ПВО) обнаружили и уничтожили три украинских беспилотников над территорией Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.
По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений нет.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как следует действовать мирным жителям при атаках БПЛА.