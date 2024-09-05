Где можно укрыться от атаки БПЛА: советы заслуженного спасателя России
Фото - © РИА Новости
Атаки украинских БПЛА на регионы России происходят регулярно. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как следует действовать мирным жителям в условиях угрозы.
«Если звучит сигнал воздушной тревоги, то, безусловно, нужно знать, где есть укрытия, и спрятаться там», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.
Если поблизости нет укрытия, а беспилотник атакует в городской застройке, подойдут железобетонные здания с капитальными стенами. Также можно укрыться во внутренних помещениях, таких как ванная или туалет, а еще на подземной парковке, в подвалах или торговых центрах, порекомендовал Щетинин. Если рядом есть станция метро, лучше спуститься туда.
Спасатель предостерег: находиться в транспорте и приближаться к окнам запрещено. Кроме того, нельзя наблюдать за дроном из окон, с балконов, снимать его и выкладывать в Сеть.
Ранее средства ПВО сбили 7 беспилотников над Белгородской, Брянской областями и около Курска.