Где можно укрыться от атаки БПЛА: советы заслуженного спасателя России

Спасатель Щетинин: нельзя наблюдать за дроном и снимать его на видео

«Если звучит сигнал воздушной тревоги, то, безусловно, нужно знать, где есть укрытия, и спрятаться там», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

Если поблизости нет укрытия, а беспилотник атакует в городской застройке, подойдут железобетонные здания с капитальными стенами. Также можно укрыться во внутренних помещениях, таких как ванная или туалет, а еще на подземной парковке, в подвалах или торговых центрах, порекомендовал Щетинин. Если рядом есть станция метро, лучше спуститься туда.

Спасатель предостерег: находиться в транспорте и приближаться к окнам запрещено. Кроме того, нельзя наблюдать за дроном из окон, с балконов, снимать его и выкладывать в Сеть.

Ранее средства ПВО сбили 7 беспилотников над Белгородской, Брянской областями и около Курска.