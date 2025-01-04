В Брянской области сбили украинский беспилотник
Беспилотник ВСУ сбили в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил он.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Запорожской области на трассе Васильевского муниципального округа Вооруженные силы Украины намеренно с помощью дрона ударили по автомобилю, в котором двигалась семья мирных жителей с 10-летним сыном.