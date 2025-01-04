В Брянской области сбили украинский беспилотник

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Беспилотник ВСУ сбили в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил он.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Запорожской области на трассе Васильевского муниципального округа Вооруженные силы Украины намеренно с помощью дрона ударили по автомобилю, в котором двигалась семья мирных жителей с 10-летним сыном.