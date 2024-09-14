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В Брянской области отражают атаку БПЛА, сбили шесть беспилотников

В Брянской области отражают атаку БПЛА, уже уничтожено шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«В настоящее время наши защитники отражают очередную террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — сообщил он.

Силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На местах работают экстренные и оперативные службы.

Ранее на западе Ростовской области уничтожили один украинский беспилотник.