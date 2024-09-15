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В Брянской области сбили еще пять беспилотников

Еще пять украинский беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 14 сентября Богомаз сообщил, что в Брянской области отражают атаку БПЛА, уничтожено шесть беспилотников. Ночью ПВО сбила три БПЛА.