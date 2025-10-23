В Брянской области после атаки БПЛА погибла женщина
В результате атаки украинского БПЛА на движущийся гражданский автомобиль в Брянской области погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Отмечается, что погибшая находилась за рулем во время атаки ВСУ.
Удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю был нанесен в селе Новые Юрковичи Климовского района.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили не менее восьми беспилотников в Воронежской области.
