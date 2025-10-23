сегодня в 06:22

В Брянской области после атаки БПЛА погибла женщина

В результате атаки украинского БПЛА на движущийся гражданский автомобиль в Брянской области погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

Отмечается, что погибшая находилась за рулем во время атаки ВСУ.

Удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю был нанесен в селе Новые Юрковичи Климовского района.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили не менее восьми беспилотников в Воронежской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.