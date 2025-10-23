ПВО уничтожила не менее восьми беспилотников в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили не менее восьми беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«…в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Прошедшей ночью над пятью российскими регионами и Черным морем перехватили 55 дронов противника самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.