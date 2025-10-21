сегодня в 08:20

ПВО сбила 55 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Прошедшей ночью над пятью российскими регионами и Черным морем перехватили 55 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

БПЛА сбили дежурными средствами ПВО.

34 аппарата уничтожили над Ростовской областью, 7 — над Черным морем, 6 — над Воронежской областью, по 3 — над Краснодарским краем и Липецкой областью, 2 — над Крымом.

В ночь на 20 октября над четырьмя регионами РФ ликвидировали семь БПЛА ВСУ самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.