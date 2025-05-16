В британском графстве Оксфордшир загорелась бывшая база ВВС
На территории бывшей базы ВВС Великобритании в графстве Оксфордшир произошел пожар, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Mirror.
На бывшей авиабазе размещаются более 50 специализированных предприятий, занимающихся реставрацией и проектированием классических автомобилей.
По словам очевидцев, были слышны «множественные хлопки», а также видны клубы дыма. Местным жителям рекомендовали оставаться в помещениях и закрыть все окна.
В ликвидации последствий пожара участвуют 10 пожарно-спасательных бригад.
О пострадавших не сообщается.
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