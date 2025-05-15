Ядовитое облако накрыло город в Испании после детонации на складе химикатов

Ядовитое облако химикатов накрыло город в Испании Алькала-де-Гуадаира после детонации на заводе. В области поражения находятся 77 тыс. человек, сообщает SHOT .

Взрыв случился на химзаводе неподалеку от населенного пункта Алькала-де-Гуадаира. Там живет примерно 77 тыс. человек.

Сначала сотрудники химзавода предпринимали попытки потушить пожар сами. Но через некоторое время их эвакуировали.

Из-за возгорания появилось огромное черное облако дыма. Его видно с 80 километров.

Взрыв случился на том участке, где находились растворители. Местные власти требуют от жителей города не выходить на улицу, а также закрыть окна в квартирах. Данных о количестве пострадавших пока нет.