В Британии рассказали о пожаре на судне в Аденском заливе после попадания ракеты Происшествия сегодня в 07:21

Пожар вспыхнул на судне в 70 морских милях к юго-западу от города Аден в Йемене. В него попала ракета, сообщает ТАСС.

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) уточнили, что на данный момент проходит оценка повреждения. По словам капитана судна, в результате происшествия никто не пострадал. Судно направляют в порт. До этого британская компания Ambrey добавила, что пожар быстро потушили.