В Британии похитили грузовик с 400 бочками пива Guinness

Неизвестные злоумышленники угнали со склада в Мидлендсе в Великобритании фуру, где было 400 50-литровых бочек пива Guinness, сообщает Lenta.ru .

Инцидент произошел в середине декабря.

Поставщик этого спиртного напитка обратился с заявлением о краже в полицию. Но до сих пор установить местонахождение пива не смогли.

Ранее изготовители и дистрибуторы пива предупредили, что эта продукция взлетит в стоимости в РФ после Нового года. Это произойдет из-за увеличения акцизов на алкоголь, инфляции, подорожания сырья и недостатка работников.