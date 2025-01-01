В Британии похитили грузовик с 400 бочками пива Guinness
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Неизвестные злоумышленники угнали со склада в Мидлендсе в Великобритании фуру, где было 400 50-литровых бочек пива Guinness, сообщает Lenta.ru.
Инцидент произошел в середине декабря.
Поставщик этого спиртного напитка обратился с заявлением о краже в полицию. Но до сих пор установить местонахождение пива не смогли.
Ранее изготовители и дистрибуторы пива предупредили, что эта продукция взлетит в стоимости в РФ после Нового года. Это произойдет из-за увеличения акцизов на алкоголь, инфляции, подорожания сырья и недостатка работников.