сегодня в 14:54

Пиво взлетит в цене в РФ после Нового года

Изготовители и дистрибуторы предупредили о том, что пиво взлетит в стоимости в России после Нового года. Ожидается рост стоимости на 9-10%, сообщает « Коммерсант ».

С 1 января увеличится цена на пиво от компаний Medovarus, ООО «Криница-Трейд», AB InBev Efes. Также о росте стоимости предупредил дистрибутор «Госселайн Логистикс». Соответствующие уведомления фирмы отправили в розничные сети.

В прошлом месяце отпускную стоимость на 9,8% увеличила компания «Объединенные пивоварни» (выбшая Heineken). Холдингу принадлежат торговые марки «Три медведя», «Охота» и «Жигулевское 1978».

К увеличению стоимости привели рост акцизов на алкогольные напитки, инфляция, удорожание сырья и недостаток сотрудников на производствах.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России курятина подорожала на 6,3%, говядина на 22,5%, индейка на 15,5%, свинина на 4,5%. Молоко выросло в цене на 17,2%, сыр на 13,2%, творог на 9,2%, сливочное масло на 33,8%.