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В Британии найдена 68-летняя женщина, пропавшая без вести 52 года назад

В Британии нашли живой 68-летнюю женщину, пропавшую без вести 52 года назад. Сотрудникам полиции помогла публикация фотографии пропавшей в соцсетях, сообщает Общественная служба новостей .

Как пишет британская газета The Guardian, Шейла Фокс бесследно исчезла в Ковентри в 1972 году, когда британке было всего 16 лет. Предположительно, виной стали напряженные отношения с мужчиной.

В статье отметили, что полиция Уэст-Мидлендс обратилась к британцам с просьбой помочь в поисках Фокс и опубликовала фото женщины в соцсетях. Вскоре правоохранительным органам сообщили о местонахождении пропавшей.

Из материала следует, что 68-летняя Шейла Фокс жива, здорова и проживает в другой части страны. Полицейские проверили предоставленную информацию и официально подтвердили данные.

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